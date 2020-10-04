В «Кайрате» сделали заявление по поводу высказывания Боранбаева о смене руководства КФФ и ПФЛК
Оно появилось на официальном сайте клуба.
Оно появилось на официальном сайте клуба.
Алматинский «Кайрат» сделал официальное заявление, в котором опроверг новость о том, что президент клуба Кайрат Боранбаев хочет добиться отставки нынешнего руководства КФФ и ПФЛК, передает корреспондент Vesti.kz.
Ранее в СМИ появилась новость о том, что Кайрат Боранбаев на праздновании юбилея ветерана «Кайрата» Сеильды Байшакова сказал о своем желании сменить руководство КФФ и ПФЛК.
«Футбольный клуб “Кайрат” официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Просим представителей СМИ обращаться к