Гол-красавец принес «Атырау» победу над главным конкурентом по первой лиге

В центральном матче первой лиги «Атырау» встречался со своим географическим соседом — уральским «Акжайыком». Перед очной встречей обе команды шли без поражений: «Атырау» шел первым, уральцы отставали на два очка. Исход равного поединка решил гол-красавец армянского легионера «Атырау» Артака Дашяна, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом тайма обе команды играли осторожно и опасных моментов особо не было. Во втором тайме ситуация несколько изменилась. Наставник «Атырау» Арам Восканян сделал ряд замен, и они сыграли.

На 77-й минуте уральцы нарушили правила на фланге. К мячу подошел защитник «Атырау» из Бразилии Алекс Бруно, вышедший на замену. Вместо навеса в штрафную он катнул мяч поперек поля, где набежавший Артак Дашян, также появившийся со скамейки запасных, ударом в «девятку» открыл счет.