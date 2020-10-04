Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Текстильщик
Спартак-2
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Крылья Советов
Алания
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Ним
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Акрон
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Велес
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
Химки
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Монако
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Лилль
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
16:00
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Болонья
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Верона
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Ростов
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Аугсбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
17:00
Леванте
Реал
Футбол. Зарубежный
13:00
Осасуна
Сельта
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Реймс
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Енисей
Футбол. Зарубежный
19:00
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Специя
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Гранада
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Чайка
00
Футбол. Зарубежный
21:15
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Севилья
Все события
Фоторепортажи
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
12:33 (мск), источник: Vesti.kz

Гол-красавец принес «Атырау» победу над главным конкурентом по первой лиге

Обе команды шли без поражений.

Наверх

В центральном матче первой лиги «Атырау» встречался со своим географическим соседом — уральским «Акжайыком». Перед очной встречей обе команды шли без поражений: «Атырау» шел первым, уральцы отставали на два очка. Исход равного поединка решил гол-красавец армянского легионера «Атырау» Артака Дашяна, передает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также
Погоня за «Атырау» и шансы «Актобе». В первой лиге близится к завершению первый круг

В первом тайма обе команды играли осторожно и опасных моментов особо не было. Во втором тайме ситуация несколько изменилась. Наставник «Атырау» Арам Восканян сделал ряд замен, и они сыграли.

На 77-й минуте уральцы нарушили правила на фланге. К мячу подошел защитник «Атырау» из Бразилии Алекс Бруно, вышедший на замену. Вместо навеса в штрафную он катнул мяч поперек поля, где набежавший Артак Дашян, также появившийся со скамейки запасных, ударом в «девятку» открыл счет.

До финального свистка счет не изменился. «Атырау» в шести матчах набрал 16 очков и уверенно лидирует в своей группе. У «Акжайыка» 11 очков и вторая позиция.

Читайте также
Казахстанский футболист вместо российского клуба должен был уехать в Европу
«Локомотив» близок к трансферу экс-игрока «Спартака»
Соперник «Локомотива» по группе ЛЧ сообщил о случаях COVID-19
Чемпионка ОИ Сотникова открыла школу фигурного катания в Москве
СМИ: Бывший футболист «Локомотива» перейдет в ПСЖ
Нурмагомедов озадачил фанатов фото в соцсетях
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь