СМИ: Бывший футболист «Локомотива» Жоау Мариу перейдет в ПСЖ

Источник: AP 2020

По информации издания, все договоренности соблюдены, в воскресенье 27-летний португалец пройдет медицинское обследование. Также в клуб перейдет нападающий английского «Эвертона» Мойзе Кин.

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На протяжении прошлого сезона Мариу на правах аренды выступал за московский «Локомотив», в составе которого провел 22 матча, забил один гол и отдал шесть голевых передач, став с клубом серебряным призером Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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