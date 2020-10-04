СМИ: Бывший футболист «Локомотива» Жоау Мариу перейдет в ПСЖ
ТАСС, 4 октября. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Интер» Жоау Мариу в ближайшее время перейдет во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает газета L'Equipe.
ТАСС, 4 октября. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Интер» Жоау Мариу в ближайшее время перейдет во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает газета L'Equipe.
По информации издания, все договоренности соблюдены, в воскресенье 27-летний португалец пройдет медицинское обследование. Также в клуб перейдет нападающий английского «Эвертона» Мойзе Кин.
На протяжении прошлого сезона Мариу на правах аренды выступал за московский «Локомотив», в составе которого провел 22 матча, забил один гол и отдал шесть голевых передач, став с клубом серебряным призером Тинькофф — Российской
Помимо железнодорожников и «Интера», полузащитник выступал за английский «Вест Хэм» и португальские «Спортинг» и «Виторию Сетубал». Вместе со «Спортингом» Мариу стал победителем Кубка Португалии и Суперкубка Португалии. В составе сборной Португалии Мариу провел 46 игр, в которых забил два гола. Вместе с национальной сборной он выиграл чемпионат Европы 2016 года.