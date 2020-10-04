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14:43 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Бывший футболист «Локомотива» Жоау Мариу перейдет в ПСЖ

ТАСС, 4 октября. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Интер» Жоау Мариу в ближайшее время перейдет во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает газета L'Equipe.

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Источник: AP 2020

По информации издания, все договоренности соблюдены, в воскресенье 27-летний португалец пройдет медицинское обследование. Также в клуб перейдет нападающий английского «Эвертона» Мойзе Кин.

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ПСЖ (Париж)
Интер (Милан)

На протяжении прошлого сезона Мариу на правах аренды выступал за московский «Локомотив», в составе которого провел 22 матча, забил один гол и отдал шесть голевых передач, став с клубом серебряным призером Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

Помимо железнодорожников и «Интера», полузащитник выступал за английский «Вест Хэм» и португальские «Спортинг» и «Виторию Сетубал». Вместе со «Спортингом» Мариу стал победителем Кубка Португалии и Суперкубка Португалии. В составе сборной Португалии Мариу провел 46 игр, в которых забил два гола. Вместе с национальной сборной он выиграл чемпионат Европы 2016 года.

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