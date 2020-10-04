Футболистам «Кайрата» и «Астаны» пообещали двойные премиальные за победу

По информации журналиста Айдана Кожахмета, игрокам обоих клубов за победу обещаны двойные премиальные. Финансовые детали не уточняются.

Сам матч пройдет сегодня, 4 октября, на Центральном стадионе в Алматы и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана.