«Осасуна» победила «Сельту»

Футбол, Испания, Тур 54.10.2020, 13:00 (МСК UTC+3)El Sadar
|Ягоба Аррасате
|Оскар Гарсия
|Факундо Ронкалья(Кике Барха)
|23′
|Хонатан Кальери(Факундо Ронкалья)
|76′
|1
|Серхио Эррера
|1
|Иван Вильяр
|5
|Давид Гарсия
54′
|2
|Уго Мальо
|12
|Факундо Ронкалья
|15
|Лукас Оласа
|14
|Рубен Гарсия
82′
|18
|Джозеф Айду
|21
|Сото Иньиго Перес
|24
|Джейсон Мурильо
90+1′
|24
|Лукас Торро
|5
|Окай Йокушлу
|16
|Хонатан Кальери
|6
|Денис Суарес
|4
|Унаи Гарсия
90′
|10
|Яго Аспас
|20
|Адриан Лопес
|14
|Ренато Тапия
26′73′
|6
|Санхурху Мате Ойер
60′83′
|22
|Санти Мина
|2
|Начо Видаль
|27
|Мигель Баэса
60′
|11
|Кике Барха
64′
|11
|Эмре Мор
|27
|Хон Монкайола
|9
|Нолито
81′
|19
|Энрик Гальего
64′
|32
|Мигель Родригес
82′
|7
|Хони
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|19
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)