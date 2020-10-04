«Аталанта» возглавила серию А
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. «Аталанта» одержала крупную победу над «Кальяри» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. «Аталанта» одержала крупную победу над «Кальяри» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Луис Мурьель (7-я минута), Алехандро Гомес (29), Марио Пашалич (37), Дуван Сапата (42) и Сэм Ламмерс (81). У проигравших отличились Диего Годин (24) и Жуан Педру (52).
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не участвовал в игре.
«Аталанта» выиграла все три матча и возглавляет турнирную таблицу серии А с 9 очками, «Кальяри» (1 балл) идет 16-м.