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15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аталанта» возглавила серию А

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. «Аталанта» одержала крупную победу над «Кальяри» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Луис Мурьель (7-я минута), Алехандро Гомес (29), Марио Пашалич (37), Дуван Сапата (42) и Сэм Ламмерс (81). У проигравших отличились Диего Годин (24) и Жуан Педру (52).

Аталанта (Бергамо)

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не участвовал в игре.

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Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

«Аталанта» выиграла все три матча и возглавляет турнирную таблицу серии А с 9 очками, «Кальяри» (1 балл) идет 16-м.

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Аталанта
5:2
Первый тайм: 4:1
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