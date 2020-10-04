«Фейенорд» разгромил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов

Встреча, прошедшая в воскресенье в Тилбурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Стивен Бергейс (56-я и 77-я минуты), также отличились Риджесиано Хапс (22) и Брайан Линссен (48). У хозяев отличился Вангелис Павлидис (13).

ЦСКА и «Фейенорд» в результате жеребьевки группового этапа Лиги Европы, прошедшей в пятницу, попали в группу K, где также выступят австрийский «Вольфсберг» и хорватское «Динамо» из Загреба. Матчи ЦСКА против «Фейенорда» пройдут 5 ноября в Роттердаме и 26 ноября в Москве.