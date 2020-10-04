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20:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фейенорд» разгромил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Роттердамский «Фейенорд», который является соперником ЦСКА по группе Лиги Европы, разгромил на выезде «Виллем II» в матче четвертого тура чемпионата Нидерландов по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Тилбурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Стивен Бергейс (56-я и 77-я минуты), также отличились Риджесиано Хапс (22) и Брайан Линссен (48). У хозяев отличился Вангелис Павлидис (13).

«Фейенорд» набрал 10 очков и возглавляет таблицу чемпионата страны. «Виллем II» занимает 11-е место (4).

ЦСКА и «Фейенорд» в результате жеребьевки группового этапа Лиги Европы, прошедшей в пятницу, попали в группу K, где также выступят австрийский «Вольфсберг» и хорватское «Динамо» из Загреба. Матчи ЦСКА против «Фейенорда» пройдут 5 ноября в Роттердаме и 26 ноября в Москве.

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