«Интер» упустил победу над «Лацио», Иммобиле был удалён
В матче 3-го тура итальянской Серии А «Лацио» сыграл вничью с «Интером».
В матче 3-го тура итальянской Серии А «Лацио» сыграл вничью с «Интером».
Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 1:1.
На 30-й минуте матча счёт открыл нападающий миланцев Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Иван Перишич.
На 55-й минуте хавбек «Лацио» Сергей
«Интер» в трёх матчах набрал 7 очков и занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Лацио» (4) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является «Аталанта» (9).
Результаты других матчей Серии А:
«Беневенто» — «Болонья» — 1:0.
«Парма» — «Верона» — 1:0.