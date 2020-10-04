«Арсенал» обыграл аутсайдера АПЛ и вышел на четвертое место
«Арсенал» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче четвертого тура Английской
«Арсенал» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче четвертого тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 4 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонцев. В составе победителей голами отметились Николя Пепе и Букайо Сака. У «клинков» отличился Дэвид Макголдрик.
Победа позволила «Арсеналу» набрать девять очков и выйти на четвертое место в турнирной таблице. «Шеффилд» потерпел четвертое поражение подряд, не имеет очков в активе и находится на 19-й позиции.
В следующем туре «Арсенал».17 октября на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Шеффилд» в тот же день на своем поле примет «Фулхэм».