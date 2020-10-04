«Арсенал» обыграл аутсайдера АПЛ и вышел на четвертое место

Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 4 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонцев. В составе победителей голами отметились Николя Пепе и Букайо Сака. У «клинков» отличился Дэвид Макголдрик.

Победа позволила «Арсеналу» набрать девять очков и выйти на четвертое место в турнирной таблице. «Шеффилд» потерпел четвертое поражение подряд, не имеет очков в активе и находится на 19-й позиции.