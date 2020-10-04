«Арсенал» обыграл аутсайдера АПЛ и вышел на четвертое место

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Марсель
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Астон Вилла
Ливерпуль
41
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Краснодар
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Гранада
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Енисей
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Бавария
Герта
43
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Специя
30
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
16
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Реймс
22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Динамо Бр
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Томь
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Леванте
Реал
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Ростов
42
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Ахмат
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Дижон
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Монако
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Лорьян
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Лилль
03
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Нефтехимик
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Интер
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Верона
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Спартак-2
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Алания
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
14:00
Монпелье
Ним
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Химки
21
Футбол. Зарубежный
14:00
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
14:00
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
20
Футбол. Зарубежный
13:30
Аталанта
Кальяри
52
Футбол. Зарубежный
13:00
Осасуна
Сельта
20
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Чайка
00
Все события
Фоторепортажи
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
20:17 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» обыграл аутсайдера АПЛ и вышел на четвертое место

«Арсенал» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 4 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонцев. В составе победителей голами отметились Николя Пепе и Букайо Сака. У «клинков» отличился Дэвид Макголдрик.

Победа позволила «Арсеналу» набрать девять очков и выйти на четвертое место в турнирной таблице. «Шеффилд» потерпел четвертое поражение подряд, не имеет очков в активе и находится на 19-й позиции.

В следующем туре «Арсенал».17 октября на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Шеффилд» в тот же день на своем поле примет «Фулхэм».

Арсенал
2:1
Первый тайм: 0:0
Шеффилд Юнайтед
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Локо» отбился от «Химок». Как же парням Николича играть в ЛЧ
Заболотный прибил «Ростов» ударом через себя. Карпин проиграл
«Тоттенхэм» со счетом 6:1 разгромил «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
«Спартак» отказался отпускать игрока сборной России в Италию
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь