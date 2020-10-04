«Витебск» и «Неман» вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси

Футболисты «Витебска» обыграли на выезде минский «Энергетик-БГУ» с минимальным перевесом 1:0 благодаря голу Руслана Теверева на 76-й минуте матча.

Ранее в четвертьфинал вышли футболисты «Ислочи» из Минского района, жодинское «Торпедо-БелАЗ», солигорский «Шахтер», «Минск» и представитель первой лиги национального чемпионата дзержинский «Арсенал».

Заключительный матч за выход в четвертьфинал между действующим обладателем Кубка страны борисовским БАТЭ и финалистом прошлого розыгрыша брестским «Динамо» состоится позже. В решающем поединке Кубка-2020 борисовчане одолели брестчан с минимальным перевесом 1:0 в дополнительное время.