«Монако» без Головина проиграл «Бресту» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. «Монако» в отсутствие травмированного футболиста сборной России Александра Головина уступил на выезде «Бресту» в матче 6-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. «Монако» в отсутствие травмированного футболиста сборной России Александра Головина уступил на выезде «Бресту» в матче 6-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Бресте, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. У победителей гол забил Ромен Фавр на 8-й минуте.
Головин не выходил на поле
Другие результаты дня:
«Бордо» — «Дижон» — 3:0,
«Мец» — «Лорьян» — 3:1,
«Страсбур» — «Лилль» — 0:3.