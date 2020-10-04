«Монако» без Головина проиграл «Бресту» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в воскресенье в Бресте, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. У победителей гол забил Ромен Фавр на 8-й минуте.

Головин не выходил на поле из-за травмы с конца августа и пропустил уже четвертый матч «Монако» в лиге 1.