«Реал» обыграл «Леванте» и вышел в лидеры чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мадридский «Реал» одержал победу над «Леванте» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мадридский «Реал» одержал победу над «Леванте» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании по футболу.
Встреча пятого тура Примеры завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, голы забили Винисиус (16-я минута) и Карим Бензема (90+5). Игра проходила в Вильярреале
«Реал» набрал 10 очков в четырех матчах и поднялся на первую строчку в таблице, «Леванте» (три очка в четырех играх) идет 18-м.