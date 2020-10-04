«Реал» обыграл «Леванте» и вышел в лидеры чемпионата Испании по футболу

Встреча пятого тура Примеры завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, голы забили Винисиус (16-я минута) и Карим Бензема (90+5). Игра проходила в Вильярреале из-за реконструкции домашней арены «Леванте».

«Реал» набрал 10 очков в четырех матчах и поднялся на первую строчку в таблице, «Леванте» (три очка в четырех играх) идет 18-м.