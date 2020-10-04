«Наполи» опроверг слухи о заражении Гаттузо коронавирусом
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Наполи» опроверг слухи о том, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо заразился коронавирусом.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Наполи» опроверг слухи о том, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо заразился коронавирусом.
Ранее «Наполи» сообщил, что футболисты Элиф Элмас и Петр Зелинский сдали положительные тесты на коронавирус, также COVID-19 заразился один сотрудник клуба. После этого в СМИ появилась информация, что коронавирусом якобы заразился Гаттузо.
«Сообщаем, что новости о положительном тесте Гаттузо на коронавирус не имеют под собой оснований. Очередные тесты в команде пройдут завтра», — говорится в сообщении «Наполи» в Twitter.
В воскресенье «Наполи» в рамках третьего тура чемпионата Италии сыграет на выезде с «Ювентусом».