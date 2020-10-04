«Кайрат» разгромил «Астану» и оторвался на восемь очков

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Встреча команд, прошедшая на Центральном стадионе в Алматы, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Начало разгрому на 24-й минуте положил полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов.

В начале второго тайма Айбол Абикен (47-я) удвоил преимущество команды, а спустя две минуты защитник «Астаны» Урош Радокович срезал мяч в свои ворота после удара Алыкулова.

Благодаря этой победе «Кайрат» набрал 29 очков и оторвался от идущей второй «Астаны» на восемь баллов.