Покер Левандовски принёс «Баварии» победу в матче с «Гертой»

Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Беньямина Кортуса, ассистировали судьи на линиях Томас Штайн и Рафаэль Фольтин.

Счёт был открыт в конце первого тайма — на 40-й минуте автором забитого мяча стал Роберт Левандовски. В начале второго тайма преимущество мюнхенского клуба увеличил Левандовски, которому ассистировал Крис Ричардс. На 59-й минуте минуте разрыв в счёте сократил Джон Кордоба с передачи Матеуса. Вскоре счёт сравнял Матеус с паса Кшиштофа Пёнтека. На 85-й минуте «Баварию» вывел вперёд Левандовски, который оформил хет-трик. На 88-й минуте счёт сравнял Джессик Нганкам. В компенсированное время победу «Баварии» принёс Левандовски, забивший гол с пенальти.