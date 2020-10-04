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22:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Покер Левандовски принёс «Баварии» победу в матче с «Гертой»

В матче 3-го тура чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Герту» со счётом 4:3.

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Источник: AFP 2020

Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Беньямина Кортуса, ассистировали судьи на линиях Томас Штайн и Рафаэль Фольтин.

Счёт был открыт в конце первого тайма — на 40-й минуте автором забитого мяча стал Роберт Левандовски. В начале второго тайма преимущество мюнхенского клуба увеличил Левандовски, которому ассистировал Крис Ричардс. На 59-й минуте минуте разрыв в счёте сократил Джон Кордоба с передачи Матеуса. Вскоре счёт сравнял Матеус с паса Кшиштофа Пёнтека. На 85-й минуте «Баварию» вывел вперёд Левандовски, который оформил хет-трик. На 88-й минуте счёт сравнял Джессик Нганкам. В компенсированное время победу «Баварии» принёс Левандовски, забивший гол с пенальти.

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Бавария
4:3
Первый тайм: 1:0
Герта
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