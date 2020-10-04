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22:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» одержал третью победу подряд в серии А, обыграв «Специю»

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. «Милан» разгромил «Специю» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча, состоявшаяся в Милане, завершилась со счетом 3:0, голы забили Рафаэл Леау (57-я и 78-я минуты), на 76-й отличился Тео Эрнандес.

«Милан» набрал девять очков в трех играх нового сезона серии А, у «Специи» три балла.

Милан
3:0
Первый тайм: 0:0
Специя
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