Футболисты «Шахтера» Пятов и Степаненко заразились коронавирусом

Инфекция у игроков была выявлена по итогам тестирования, которое игроки прошли накануне отъезда в сборную Украины. Также коронавирус был выявлен у двоих сотрудников персонала донецкой команды.
«Клубом предприняты все необходимые меры. “Шахтер” в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия», — говорится в сообщении.
В воскресенье «Шахтер» успел провести матч пятого тура чемпионата Украины, сыграв на выезде вничью с черниговской «Десной» (2:2). Пятов вышел на матч в стартовом составе и отыграл всю встречу, а Степаненко появился на поле в начале второго тайма, выйдя на замену.