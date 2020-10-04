Футболисты «Шахтера» Пятов и Степаненко заразились коронавирусом

Источник: Reuters

Инфекция у игроков была выявлена по итогам тестирования, которое игроки прошли накануне отъезда в сборную Украины. Также коронавирус был выявлен у двоих сотрудников персонала донецкой команды.

«Клубом предприняты все необходимые меры. “Шахтер” в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия», — говорится в сообщении.