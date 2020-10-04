«Наполи» не прибыл на матч против «Ювентуса» после заражения футболистов COVID-19
ТАСС, 4 октября. Футбольный клуб «Наполи» не сумел прибыть на гостевой матч третьего тура чемпионата Италии против «Ювентуса». Об этом сообщает AFP.
ТАСС, 4 октября. Футбольный клуб «Наполи» не сумел прибыть на гостевой матч третьего тура чемпионата Италии против «Ювентуса». Об этом сообщает AFP.
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В субботу журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери заявил, что местные власти не разрешают «Наполи» вылететь на матч против «Ювентуса»
По состоянию на 3 октября в составе «Наполи» коронавирусом заразились полузащитники Петр Зелиньский и Элиф Элмас, а также один из сотрудников клуба. В «Ювентусе» выявлено два случая заражения, отмечается, что футболисты не инфицированы.