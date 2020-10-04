«Наполи» не прибыл на матч против «Ювентуса» после заражения футболистов COVID-19

Источник: Reuters

По информации пресс-службы туринского клуба, футболисты «Ювентуса» на встречу прибыли. Матч должен был начаться в 21:45 мск. Официальных заявлений об отмене игры не поступало.

В субботу журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери заявил, что местные власти не разрешают «Наполи» вылететь на матч против «Ювентуса» из-за случаев заражения коронавирусом, позднее он опроверг эту информацию со ссылкой на новостное агентство ANSA, а La Gazzetta dello Sport со ссылкой на заявление лиги сообщила, что матч пройдет в запланированное время.