Судья остановил матч «Ювентус» — «Наполи». Гостей ждали 45 минут, они не приехали
Главный судья матча «Ювентус» — «Наполи» Даниэле Довери завершил встречу спустя 45 минут с официального времени начала.
Главный судья матча «Ювентус» — «Наполи» Даниэле Довери завершил встречу спустя 45 минут с официального времени начала.
Стартовый свисток должен был прозвучать в 21:45 мск.
Футболисты «Наполи» не явились на матч, ввиду этого встреча была прекращена.
«Ювентус» был готов выйти на поле домашнего стадиона «Альянц», чтобы сыграть с «Наполи». Однако футболисты гостевой команды сейчас находятся у себя дома в Неаполе.
Ранее «Ювентус» назвал стартовый состав на домашний матч с «Наполи», тогда как гостевая команда не объявила свой список игроков. Местные органы здравоохранения в целях