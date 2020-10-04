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4 октября, источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» пропустил 7 голов впервые с 1963 года

«Ливерпулю» забили семь голов в одном матч впервые за 57 лет, сообщает Opta Sport.

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Источник: Reuters

В последний раз мерсисайдцы пропускали такое количество мячей в одном матче в апреле 1963 года. Тогда «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Ливерпуль» со счётом 7:2.

В матче 4-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Олли Уоткинс, которому ассистировал Джек Грилиш. На 22-й минуте преимущество хозяев увеличил Уоткинс с передачи Грилиша. На 33-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Салах. Спустя пару минут третий гол в ворота «Ливерпуля» забил Джон Макгинн.

На 39-й минуте счёт до крупного довёл Уоткинс с передачи Махмуда Хассана. В начале второго тайма пятый гол забил Росс Баркли с паса Грилиша. На 60-й минуте разрыв в счёте сократил Салах, которому ассистировал Роберто Фирмино. Через несколько минут очередной гол в ворота «Ливерпуля» забил Джек Грилиш с передачи Уоткинса. На 75-й минуте Грилиш оформил дубль с паса Макгинна.

Астон Вилла
7:2
Первый тайм: 4:1
Ливерпуль
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