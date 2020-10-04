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4 октября, источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» пропустил семь мячей от середняка АПЛ и потерпел рекордное поражение

«Ливерпуль» на выезде разгромно проиграл «Астон Вилле» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 4 октября, и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Олии Уоткинс, дубль оформил Джек Грилиш, по голу забили Росс Баркли и Джон Макгинн. У гостей дубль на счету Мохамеда Салаха.

Победа стала для «Астон Виллы» третьей подряд, команда набрала девять очков и вышла на второе место в чемпионате.

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, команда также имеет в активе девять очков, но уступает бирмингемцам по разнице мячей и находится на пятой позиции.

«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд в АПЛ, проиграв с разницей в пять мячей. В мае 2015-го команда уступила «Сток Сити» со счетом 1:6.

В следующем туре «Ливерпуль» 17 октября на выезде сыграет с «Эвертоном». «Астон Вилла» в тот же день на чужом поле встретится с «Лестером».

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7:2
Первый тайм: 4:1
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