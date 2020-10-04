«Ливерпуль» пропустил семь мячей от середняка АПЛ и потерпел рекордное поражение
«Ливерпуль» на выезде разгромно проиграл «Астон Вилле» в матче четвертого тура Английской
«Ливерпуль» на выезде разгромно проиграл «Астон Вилле» в матче четвертого тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 4 октября, и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев. В составе победителей
Победа стала для «Астон Виллы» третьей подряд, команда набрала девять очков и вышла на второе место в чемпионате.
«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд в АПЛ, проиграв с разницей в пять мячей. В мае 2015-го команда уступила «Сток Сити» со счетом 1:6.
В следующем туре «Ливерпуль» 17 октября на выезде сыграет с «Эвертоном». «Астон Вилла» в тот же день на чужом поле встретится с «Лестером».