«Лион» и «Марсель» не выявили победителя в матче Лиги 1
В матче 6-го тура чемпионата Франции «Лион» и «Марсель» сыграли вничью со счётом 1:1.
В матче 6-го тура чемпионата Франции «Лион» и «Марсель» сыграли вничью со счётом 1:1.
Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Стефани Фраппара, ассистировали судьи на линиях Микаэль Бершебрю и Филипп Жеанн.
Счёт был открыт в первом тайме — на 16-й минуте автором забитого мяча стал Димитри Пайет, которому ассистировал Флорьян Товен. Через несколько минут марсельский клуб остался в меньшинстве
«Марсель», набрав 9 очков, занимает 10-е место в Лиге 1. «Лион» (7) — на 14-м месте.