Цирк в Серии А: «Юве» приехал на игру, объявил состав, впустил фанатов. Хотя заранее было известно, что «Наполи» не прилетит
Минздрав Неаполя не отпустил команду
Минздрав Неаполя не отпустил команду
Сегодня в Серии А должен был состояться матч «Ювентус» — «Наполи». Но на поле вышла только команда Пирло, гости вообще не прилетели. Причем это было известно заранее, но не спасло от абсурда.
Теперь по порядку.
27 сентября «Наполи» разнес «Дженоа» (6:0), а спустя некоторое время выяснилось, что у соперника — эпидемия коронавируса. Положительные тесты у 22 человек — 16 из них игроки. Сообщается, что 7−8 человек играли против «Наполи».
Далее «Наполи» проводит проверку у себя и сдает три серии тестов: в ходе первой серии выявлен один заразившийся (Петр Зелинский), в ходе второй — еще один (Элиф Эльмас). Оба находились в команде последние дни.
«Наполи» изолировал заболевших и планировал лететь теми, у кого тест отрицательный. Но в этот момент местная медицинская государственная организация (ASL) и власти Кампании запретили команде покидать Неаполь. Хотя игроки и тренеры уже находились в аэропорту.
И еще важный момент: если в ситуацию вмешиваются местные власти, то правила лиги теряют свою силу. В случае официального запрета на проведение матча от властей команда может перенести игру без дополнительных условий.
Звучит логично, но Серия А неожиданно поступила
«Наполи» к тому моменту сидел дома и не планировал никуда ехать
Судьи по регламенту вынуждены были проверять отскок мяча от газона.
Еще раз: все это время игроки «Наполи» находились в 800 километрах от стадиона. И все знали, что матч не состоится. Теперь команде грозит технарь. А у лиги большие проблемы — она создала прецедент, который может вообще разрушить нынешний сезон.
Артем Терентьев