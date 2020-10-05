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12:40 (мск), источник: Матч ТВ

Цирк в Серии А: «Юве» приехал на игру, объявил состав, впустил фанатов. Хотя заранее было известно, что «Наполи» не прилетит

Минздрав Неаполя не отпустил команду из-за коронавируса.

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Источник: AFP 2020

Сегодня в Серии А должен был состояться матч «Ювентус» — «Наполи». Но на поле вышла только команда Пирло, гости вообще не прилетели. Причем это было известно заранее, но не спасло от абсурда.

Итальянская Серия А

Теперь по порядку.

27 сентября «Наполи» разнес «Дженоа» (6:0), а спустя некоторое время выяснилось, что у соперника — эпидемия коронавируса. Положительные тесты у 22 человек — 16 из них игроки. Сообщается, что 7−8 человек играли против «Наполи».

Далее «Наполи» проводит проверку у себя и сдает три серии тестов: в ходе первой серии выявлен один заразившийся (Петр Зелинский), в ходе второй — еще один (Элиф Эльмас). Оба находились в команде последние дни.

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«Наполи» изолировал заболевших и планировал лететь теми, у кого тест отрицательный. Но в этот момент местная медицинская государственная организация (ASL) и власти Кампании запретили команде покидать Неаполь. Хотя игроки и тренеры уже находились в аэропорту.

Согласно регламенту Серии А, если в команде есть 13 здоровых футболистов, то играть можно. Если меньше — технарь. При масштабной эпидемии клуб может только раз за сезон попросить о переносе.

И еще важный момент: если в ситуацию вмешиваются местные власти, то правила лиги теряют свою силу. В случае официального запрета на проведение матча от властей команда может перенести игру без дополнительных условий.

Звучит логично, но Серия А неожиданно поступила по-другому и сегодня (за 4 часа до игры) выпустила заявление, краткий посыл которого: «Оснований отменять матч нет». Также лига сообщила, что у нее нет постановлений от местных властей, которые бы мешали проведению встречи. Это удивительно, потому что юристы «Наполи» передали необходимые документы.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

«Наполи» к тому моменту сидел дома и не планировал никуда ехать из-за запрета. Действия руководства Серии А вынудили «Ювентус» устроить цирковое представление: приехать на матч, объявить состав, впустить болельщиков и даже выйти на поле.

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Судьи по регламенту вынуждены были проверять отскок мяча от газона.

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Еще раз: все это время игроки «Наполи» находились в 800 километрах от стадиона. И все знали, что матч не состоится. Теперь команде грозит технарь. А у лиги большие проблемы — она создала прецедент, который может вообще разрушить нынешний сезон.

Артем Терентьев

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