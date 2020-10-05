«Ливерпуль» впервые за 57 лет пропустил 7 голов в одном матче
В Англии в матче четвертого тура
В Англии в матче четвертого тура
Матч проходило в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Нападающий «Виллы» Олли Уоткинс открыл счет на 4-й минуте, и удвоил на 22-й. Через десять мину форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах сократил отставание, но еще до перерыва Макгинн и снова Уоткинс довели преимущество хозяев до 4:1. Во втором тайме бирмингемцы забили еще трижды (один гол на счету Баркли и два забил Грилиш), и второй гол Мохаммеда Салаха не помог его команде избежать разгрома.
Статистики уже обнаружили, что «Ливерпуль» пропустил 7 голов в одном матче впервые с 1963 года.
Ранее в этом туре АПЛ «Лестер» дома проиграл 0:3 «Вест Хэму», «Манчестер Сити» не смог обыграл новичка лиги «Лидс» (1:1), «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0), а «Тоттенхэм» Жозе Моуринью на выезде унизил «Манчестер Юнайтед», выиграв со счетом 6:1.
Впервые в истории два самых титулованных клуба Англии — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» пропустили в один день по 6 и более голов.
После четырех туров в Английской