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13:31 (мск), источник: Московский комсомолец

«Ливерпуль» впервые за 57 лет пропустил 7 голов в одном матче

В Англии в матче четвертого тура Премьер-лиги действующие чемпионы страны «Ливерпуль» потерпели неожиданно крупное поражение от бирмингемской «Астон Виллы» — команда Юргена Клоппа проиграла с разгромным счетом 7:2.

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Источник: AFP 2020

Матч проходило в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Нападающий «Виллы» Олли Уоткинс открыл счет на 4-й минуте, и удвоил на 22-й. Через десять мину форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах сократил отставание, но еще до перерыва Макгинн и снова Уоткинс довели преимущество хозяев до 4:1. Во втором тайме бирмингемцы забили еще трижды (один гол на счету Баркли и два забил Грилиш), и второй гол Мохаммеда Салаха не помог его команде избежать разгрома.

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Статистики уже обнаружили, что «Ливерпуль» пропустил 7 голов в одном матче впервые с 1963 года.

Ранее в этом туре АПЛ «Лестер» дома проиграл 0:3 «Вест Хэму», «Манчестер Сити» не смог обыграл новичка лиги «Лидс» (1:1), «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0), а «Тоттенхэм» Жозе Моуринью на выезде унизил «Манчестер Юнайтед», выиграв со счетом 6:1.

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Впервые в истории два самых титулованных клуба Англии — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» пропустили в один день по 6 и более голов.

После четырех туров в Английской премьер-лиге лидирует «Эвертон», набравший 12 очков. По 9 у «Лестера», «Арсенала», «Ливерпуля» и «Астон Виллы», однако у бирмингемцев еще есть игра в запасе.

Астон Вилла
7:2
Первый тайм: 4:1
Ливерпуль
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