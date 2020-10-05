«Ливерпуль» впервые за 57 лет пропустил 7 голов в одном матче

Источник: AFP 2020

Матч проходило в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Нападающий «Виллы» Олли Уоткинс открыл счет на 4-й минуте, и удвоил на 22-й. Через десять мину форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах сократил отставание, но еще до перерыва Макгинн и снова Уоткинс довели преимущество хозяев до 4:1. Во втором тайме бирмингемцы забили еще трижды (один гол на счету Баркли и два забил Грилиш), и второй гол Мохаммеда Салаха не помог его команде избежать разгрома.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0KBWBA0RrXo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Статистики уже обнаружили, что «Ливерпуль» пропустил 7 голов в одном матче впервые с 1963 года.

Ранее в этом туре АПЛ «Лестер» дома проиграл 0:3 «Вест Хэму», «Манчестер Сити» не смог обыграл новичка лиги «Лидс» (1:1), «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0), а «Тоттенхэм» Жозе Моуринью на выезде унизил «Манчестер Юнайтед», выиграв со счетом 6:1.

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Впервые в истории два самых титулованных клуба Англии — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» пропустили в один день по 6 и более голов.