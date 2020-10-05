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00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

7:2! Клопп уничтожен, «Астон Вилла» разбомбила «Ливерпуль»

Супервоскресенье в Англии завершилось кошмаром для чемпионов.

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Источник: Reuters

Усеченный состав

В перерыве самый острый язык Англии Гари Линекер написал в своем Twitter: «Будто бы обороняются школьники младше десяти лет». К тому времени «Ливерпуль» проигрывал «Астон Вилле» со счетом 1:4, и это уже выглядело катастрофой. Красные раньше пропускали четыре за первый тайм всего однажды — в мае 2015 года, когда «Ливерпуль» в прощальном матче Стивена Джеррарда проиграл 1:6 в гостях «Стоук Сити».

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Сейчас можно было ожидать поражения. «Ливерпуль» из-за травмы потерял Алиссона, а Мане вслед за Тиагу Алькантарой подхватил коронавирус. Кроме того, многие из основы красных в четверг провели изматывающий матч против «Арсенала» в Кубке лиги, а «Астон Вилла» со «Стоуком» играла резервом (бирмингемцы целиком поменяли стартовый состав). Но для поражения со счетом 2:7 нужны более веские причины, чем усталость и повреждения пары лидеров.

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Парад рикошетов

«Астон Вилла», как и «Ливерпуль», идеально начала сезон: первый тур бирмингемцы пропустили, но в двух других матчах обыграли «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм». Встречу с Ливерпулем «Вилла» начала удачно: вратарь «Ливерпуля» Адриан традиционно ошибся под прессингом.

Следом — позиционная ошибка всей линии обороны «Ливерпуля», которая в этом матче играла необычайно высоко. Третий мяч — рикошет от ван Дейка. Четвертый — опять коллективная ошибка защиты при выполнении искусственного офсайда. Пятый — рикошет. Шестой — рикошет. Седьмой — снова следствие высокой линии обороны и желания отыграть хоть что-то.

Получается, три гола «Астон Вилла» забила после рикошетов, а остальные четыре мяча — грубые ошибки «Ливерпуля», три из которых можно назвать тактическими. Если в футболе и бывают черные дни у команд, то это он самый. «Ливерпулю» тотально не везло. Хотя нет, «Астон Вилла» забила не все: во втором тайме Адриан ликвидировал выход один на один Уоткинса, а затем англичанин попал в перекладину. Тут нужно заметить, что Уоткинс — новичок «Астон Виллы», проводивший всего третий матч в премьер-лиге.

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30 процентов владения и 7 голов

Статистика убийственна. Вы прекрасно помните матч «Баварии» с «Барселоной», где мюнхенцы доминировали во всем. Тут — ничего подобного. «Астон Вилла» владела мячом лишь 30 процентов времени и показала точность передач в 68 процентов, по ударам — 18:14, по ударам в створ — 11:8 в пользу хозяев. Не зная счета, невозможно его угадать по этой статистике.

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За этим поражением не последует никаких отставок. Если «Барселона» весь сезон планомерно шла к 2:8, то для «Ливерпуля» эти 2:7 — стечение обстоятельств. Скорее, красные заслуживали поражения со счетом 1:3, о чем говорят коэффициенты ожидаемых голов (xG).

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Наверное, поэтому Клопп улыбался после пропущенных мячей и даже смеялся во время флеш-интервью после матча. «Эту игру очень легко проанализировать. Мы совершили слишком много ошибок — в этом все дело, — объяснил немец. — Отдавали мяч в простых ситуациях, вспомните первый пропущенный мяч. И три гола “Астон Вилла” забила после рикошетов. Это тоже одной из причин. Но соперник сыграл очень хорошо, особенно на контратаках».

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«Ливерпуль» обязательно оправится от этого поражения, но в историю команда все-таки вошла. Впервые с 1953 года действующий чемпион Англии пропустил семь мячей в матче, впервые с 1963 года «Ливерпуль» пропустил семь мячей в матче. И, конечно, впервые в истории самые титулованные клубы Англии «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» пропустили минимум по шесть мячей в один день.

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