В «Наполи» зафиксирован третий случай заражения коронавирусом у футболиста

Руис стал третьим футболистом «Наполи», у которого обнаружили коронавирус. Ранее заражение выявили у полузащитников Петра Зелиньского и Элифа Элмаса.

В воскресенье должен был пройти матч итальянского чемпионата «Ювентус» — «Наполи», однако игра не состоялась, так как игроки «Наполи» не прибыли на игру.