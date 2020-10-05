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14:01 (мск), источник: ТАСС

В «Наполи» зафиксирован третий случай заражения коронавирусом у футболиста

ТАСС, 5 октября. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Наполи» и сборной Испании Фабиан Руис заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу испанской сборной.

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Источник: Reuters

Таким образом, Руис не сможет помочь сборной Испании в октябрьских матчах.

Руис стал третьим футболистом «Наполи», у которого обнаружили коронавирус. Ранее заражение выявили у полузащитников Петра Зелиньского и Элифа Элмаса.

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В воскресенье должен был пройти матч итальянского чемпионата «Ювентус» — «Наполи», однако игра не состоялась, так как игроки «Наполи» не прибыли на игру.

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