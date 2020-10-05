В «Наполи» зафиксирован третий случай заражения коронавирусом у футболиста
ТАСС, 5 октября. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Наполи» и сборной Испании Фабиан Руис заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
ТАСС, 5 октября. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Наполи» и сборной Испании Фабиан Руис заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
Таким образом, Руис не сможет помочь сборной Испании в октябрьских матчах.
Руис стал третьим футболистом «Наполи», у которого обнаружили коронавирус. Ранее заражение выявили у полузащитников Петра Зелиньского и Элифа Элмаса.
В воскресенье должен был пройти матч итальянского чемпионата «Ювентус» — «Наполи», однако игра не состоялась, так как игроки «Наполи» не прибыли на игру.