«Худший день за два года». Тренер «Астаны» отреагировал на разгром от «Кайрата»

«Сложно комментировать игру, наверное, это худший день за те почти два года, что я работаю в клубе! Мы потерпели очень обидное поражение. Как главный тренер, я беру на себя ответственность за поражение, но сейчас очень важно каждому сделать правильные выводы. И вне зависимости от того, кто будет тренером, такой большой клуб, как “Астана”, должен смотреть только вперед», — приводит его слова пресс-служба клуба.