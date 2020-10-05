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14:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Худший день за два года». Тренер «Астаны» отреагировал на разгром от «Кайрата»

Северяне идут вторыми в таблице.

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Источник: Instagram

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Пол Эшуорт прокомментировал итог встречи с «Кайратом», которому северяне уступили со счетом 0:3 в рамках перенесенного матча шестого тура КПЛ.

«Сложно комментировать игру, наверное, это худший день за те почти два года, что я работаю в клубе! Мы потерпели очень обидное поражение. Как главный тренер, я беру на себя ответственность за поражение, но сейчас очень важно каждому сделать правильные выводы. И вне зависимости от того, кто будет тренером, такой большой клуб, как “Астана”, должен смотреть только вперед», — приводит его слова пресс-служба клуба.

После этой игры «Кайрат», набрав 29 очков, сохранил лидерство в таблице, а «Астана», отстав на восемь пунктов, расположилась на второй строчке. С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь.

Кайрат
3:0
Первый тайм: 0:0
Астана
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