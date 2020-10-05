Вагнер Лав в лучшей форме?! Как вылет из Лиги Европы поможет ветерану-новичку усилить «Кайрат»
Он дебютировал за алматинцев этим летом.
Он дебютировал за алматинцев этим летом.
В текущем сезоне казахстанской
«Кайрат» оказался на первом месте по результатам начальных туров еще до пандемии коронавируса и значительно усилился в перерыве. Подписание Вагнера сделало нападение алматинцев более эффективным. Еще бы, в десяти матчах во всех турнирах Вагнер забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. По количеству голов за «Кайрат» он уступает лишь своему одноклубнику Абату Аймбетову, который отметился семью голами во всех турнирах, плюс один ассист.
36-летний Вагнер дает фору многим молодым игрокам, и неудивительно, что «Кайрат» все еще держится в топе. Однако игры после возобновления КПЛ, а также матчи в квалификации Лиги Европы-2020/21 показали, что одним Лавом не обойтись и бразилец может сделать алматинский клуб как лучше, так и хуже.
Сначала давайте рассмотрим плюсы. Вагнер Лав как игрок хорошо влился в коллектив с самого начала. Дебютные игры и матчи еврокубков позволили увидеть всю пользу, которую бразилец привносит в нападение алматинцев. К примеру, в первой игре Лиги Европы между «Кайратом» и армянским «Ноа» (4:1) Лав забил два гола и отметился одним голевым пасом.
Во втором матче с «Маккаби» он стал автором единственного гола «Кайрата», и почти сравнял счет, но второе взятие ворот отменили
Разумеется, когда мы говорим о негативном сценарии, мы имеем в виду не игру Вагнера, а большой упор на него в атаке клуба. Матчи КПЛ в исполнении «Кайрата» показали, что на данный момент клуб очень сильно полагается на одного Лава. Об этом свидетельствует и игра с «Окжетпесом», в которой команды сыграли вничью, и, если бы не гол и результативный пас от легионера, «Кайрат» мог бы и проиграть, тем самым позволив приблизиться по турнирной таблице ближайшему сопернику в лице «Астаны».
Известный казахстанский тренер Вахид Масудов ранее прокомментировал этот матч: «Если говорить именно про игру, была недооценка со стороны “Кайрата”, “Окжетпес” дал бой, забили три мяча, пусть и со стандартов, они молодцы. Они преподали урок “Кайрату”, “Окжетпес” мне понравился по этой игре, они хорошо двигались и знали, что делают.».
«Если бы не Вагнер Лав, “Кайрат” вообще проиграл бы “Окжетпесу”. Он организовал два гола, отдал, забил, его опыт и мастерство сказываются, он тащит команду.».
Во многом нынешнее нападение «Кайрата» строится именно на Вагнере, он привнес в него разнообразие и в то же время определенную сфокусированность на себе. К примеру, если по стечению обстоятельств «Кайрат» не сможет выпустить Вагнера в игру, то нападение потеряет важную опцию в атаке и, так как в последнее время именно бразилец отвечает за большинство голевых моментов, клуб лишится своего мотора и просядет по позиции.
Накануне Лав вышел в старте принципиального матча против «Астаны». Бразилец отпахал на поле 81 минуту, но результативными действиями не отметился. Хотя проделал хорошую работу в нападении и помог «Кайрату» разгромить соперника со счетом 3:0 и увеличить отрыв до восьми очков.
Добавим, что контракт Вагнера рассчитан до конца сезона. Сам бразилец не исключал, что может продлить соглашение с «Кайратом». Что ж, покажет только время, а пока форвард удачно проводит сезон в новом клубе.