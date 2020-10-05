Игроки «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Астон Виллы» признаны лучшими в туре АПЛ

В топ-3 оказался хавбек «Эвертона» Хамес Родригес, сделавший дубль и отдавший голевую передачу во встрече против «Брайтона» (4:2), форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, отметившийся аналогичными действиями в матче с «Манчестер Юнайтед» (6:1), а также хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш.