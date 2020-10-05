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19:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Игроки «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Астон Виллы» признаны лучшими в туре АПЛ

Определены три лучших футболиста по итогам четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

В топ-3 оказался хавбек «Эвертона» Хамес Родригес, сделавший дубль и отдавший голевую передачу во встрече против «Брайтона» (4:2), форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, отметившийся аналогичными действиями в матче с «Манчестер Юнайтед» (6:1), а также хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш.

Английская Премьер-Лига

Англичанин забил два мяча и сделал три голевые передачи в игре с «Ливерпулем» (7:2).

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