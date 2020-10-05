«Арсенал» уволил проработавшего 27 лет в клубе маскота в целях экономии

Англичанин на протяжении 27 лет развлекал болельщиков в костюме динозавра. Его персонаж получил имя Гуннерзавр и приобрел большую популярность в социальных сетях. В Twitter на маскота подписано 60 тысяч человек, а в Instagram — 131 тысяча. Кай болеет за «Арсенал» с 1963 года, руководство «канониров» приняло решение расстаться с ним в целях экономии.