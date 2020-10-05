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19:38 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» уволил проработавшего 27 лет в клубе маскота в целях экономии

Лондонский «Арсенал» уволил Джерри Кая, работавшего в качестве маскота на домашних матчах команды. Об этом в Twitter сообщает издание Goal.com.

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Англичанин на протяжении 27 лет развлекал болельщиков в костюме динозавра. Его персонаж получил имя Гуннерзавр и приобрел большую популярность в социальных сетях. В Twitter на маскота подписано 60 тысяч человек, а в Instagram — 131 тысяча. Кай болеет за «Арсенал» с 1963 года, руководство «канониров» приняло решение расстаться с ним в целях экономии.

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В феврале этого года был опубликован список самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Пятое место с зарплатой 14 миллионов евро в год занял полузащитник «Арсенала» Месут Озил, который в нынешнем сезоне не провел ни одного матча за английский клуб.

Арсенал (Лондон)

После четырех туров нынешнего первенства Англии «Арсенал» имеет в активе девять очков. Команда занимает четвертое место.

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