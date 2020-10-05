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19:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» после разгрома от «Кайрата» решила судьбу Эшуорта

С чемпионством в КПЛ практически все ясно.

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Тренер «Астаны» Пол Эшуорт вернулся к обязанностям исполнительного директора и больше не выполняет обязанности главного тренера. Об этом написал журналист Айдын Кожахмет на странице Kozhakhmet_inside в Инстаграм.

Астана (Нур-Султан)
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«Пол Эшуорт больше не исполняет обязанности главного тренера “Астаны”. Он вернулся на свою прежнюю должность — исполнительного директора.
Но, полагаю, что и на ней он продержится недолго. Ведутся поиски нового тренера» — говорится в сообщении Кожахмета.

Кайрат (Алма-Ата)

4 октября «Астана» со счетом 0:3 проиграла «Кайрату» в перенесенном матче 6-го тура КПЛ. Алматинцы, благодаря своей победе, на восемь очков оторвались от столичной команды и уверенно лидируют в чемпионате.

Добавим, что в межсезонье «Астану» возглавил чешский специалист Михал Билек, который покинул свой пост после вылета команды из Лиги чемпионов. Исполняющим обязанности главного тренера стал исполнительный директор клуба Пол Эшуорт.

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