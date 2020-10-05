«Астана» после разгрома от «Кайрата» решила судьбу Эшуорта
С чемпионством в КПЛ практически все ясно.
С чемпионством в КПЛ практически все ясно.
Тренер «Астаны» Пол Эшуорт вернулся к обязанностям исполнительного директора и больше не выполняет обязанности главного тренера. Об этом написал журналист Айдын Кожахмет на странице Kozhakhmet_inside в Инстаграм.
«Пол Эшуорт больше не исполняет обязанности главного тренера “Астаны”. Он вернулся на свою прежнюю должность — исполнительного директора.
Но, полагаю, что и на ней он продержится недолго. Ведутся поиски нового тренера» — говорится в сообщении Кожахмета.
4 октября «Астана» со счетом 0:3 проиграла «Кайрату» в перенесенном матче 6-го тура КПЛ. Алматинцы, благодаря своей победе, на восемь очков оторвались от столичной команды и уверенно лидируют в чемпионате.
Добавим, что в межсезонье «Астану» возглавил чешский специалист Михал Билек, который покинул свой пост после вылета команды из Лиги чемпионов. Исполняющим обязанности главного тренера стал исполнительный директор клуба Пол Эшуорт.