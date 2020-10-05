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19:58 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Кайрата» подписал контракт с чемпионом Беларуси

В ноябре футболисту исполнится 20 лет.

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Нападающий юношеской сборной Казахстана и воспитанник «Кайрата» Савелий Глазунов подписал контракт с белорусским клубом «Белшина», передает корреспондент Vesti.kz.

Белорусская Высшая Лига

Глазунов родился 13 ноября 2000 года в Алматы. В 2018-м выступал за молодежную команду «Кайрата», затем поиграл во второй лиге за «Академию Онтустик-М». Этот год на правах аренды начал в сербской команде «Инджия», за которую забил гол и отдал три голевые передачи.

«Белшина» становилась чемпионом Беларуси в 2001 году, также брала «серебро» и «бронзу» чемпионата. В нынешнем сезоне «Белшина» после 25 туров идет на предпоследнем, 15-м месте высшей лиги.

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