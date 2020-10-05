Воспитанник «Кайрата» подписал контракт с чемпионом Беларуси

Глазунов родился 13 ноября 2000 года в Алматы. В 2018-м выступал за молодежную команду «Кайрата», затем поиграл во второй лиге за «Академию Онтустик-М». Этот год на правах аренды начал в сербской команде «Инджия», за которую забил гол и отдал три голевые передачи.