Три игрока «Каспия» после победы над «Астаной» попали в символическую сборную 12-го тура КПЛ

ПФЛК назвала символическую сборную 12-го тура КПЛ. В ней оказались сразу три футболиста актауского «Каспия» сенсационно обыгравшего «Астану», передает корреспондент Vesti.kz.

Традиционно команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от партнера ПФЛК — компании InStat. При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вот как выглядит сборная 12-го тура:

Вратарь: Александр Заруцкий, «Кайсар»;.

В прошедшем туре голкипер кызылординской команды отбил 10 ударов, став лучшим по данному показателю среди всех коллег. Также он совершил один суперсейв и 4 раза эффективно сыграл на выходах из ворот. Индекс действий — 253.

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Правый защитник: Дмитрий Мирошниченко, «Тобол»;.

Лучшим на этой позиции в 12-ом туре стал Дмитрий Мирошниченко. Дмитрий был активен на своей бровке, совершив 3 чистых отбора, 5 перехватов и 8 поборов. Также он отличился двумя точными передачами в штрафную и 70% выигранных единоборств. Индекс действий — 273.

Центральные защитники: Виктор Дмитренко, «Ордабасы»; Алекса Аманович, «Тобол»;.

Дмитренко отыграл очередной хороший матч. Он выиграл 71% всей борьбы, 3 раза эффективно отбирал мяч, а также совершил 8 перехватов и 7 подборов. Плюс ко всему Виктор спас свою команду от поражения, сравняв счет во втором тайме. Индекс действий — 288.

Надежная игра балканского защитника стала фундаментом победы над крепким «Жетысу». Аманович выиграл 9 из 12 единоборств (75% эффективности), два раза удачно вступал в отбор и совершил 7 перехватов. Индекс действий — 289.

Левый защитник: Максат Тайкенов, «Каспий»;.

Одним из открытий сезона можно назвать игру Максата Тайкенова. В игре с «Астаной» 23-летний Тайкенов помог своей команде добыть три очка, проявив трудолюбие и дисциплину. На счету игрока 90% точных передач, 5 чистых отборов, 9 перехватов и 8 подборов. Индекс действий — 304.

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Правый полузащитник: Биллал Себаихи, «Каспий»;.

Французский хавбек стал одним из главных героев прошедшего тура. Себаихи помог своей команде обыграть соперника, забив красивый гол и оформив ассист. Он 4 раза классно обострял игру проникающими передачами, сделал 9 точных навеса в штрафную и 5 раз удачно применял свой дриблинг. Индекс действий — 351.

Опорный полузащитник: Джаба Канкава, «Тобол»;.

Канкава в прошедшем туре показал свой класс, здорово отработав и в обороне, и в атаке. У Джабы один из лучших показателей по совершенным подборам — 12 удачных попыток. Опытный игрок показал впечатляющую статистику по точности передач — 91% эффективности. Также он отличился забитым голом. Индекс действий — 281.

Левый полузащитник: Руслан Валиуллин, «Тобол»;.

Игровой прогресс Валиуллина на лицо. Руслан оправдывает доверие главного тренера, показывая хорошие результаты на левом фланге. В прошедшем туре он занес в свой актив 4 обводки, 4 перехвата и 10 подборов. В атаке он выиграл 9 из 10 единоборств. Индекс действий — 241.

Нападающие: Вагнер Лав, «Кайрат»; Сенин Себаи, «Тобол»; Максим Марусич, «Каспий»;.

Голевое чутье и класс звездный бразилец «Кайрата» проявил в матче с карагандинским «Шахтером». Вагнер Лав был активен и полезен около ворот соперника. Также он отличился красивым забитым голом, хлестким ударом отправив мяч точно под перекладину. Гол бразильца стал украшением тура. Индекс действий — 262.

Себаи после затяжной травмы постепенно набирает оптимальную форму. В прошедшем туре его умные перемещения в атаке позволили «Тоболу» одержать важную викторию. Африканец не забил, но отметился двумя голевыми передачами. Индекс действий — 229.

Победный гол Марусича в ворота столичной «Астаны» стал причиной громкой сенсации в туре. Максим был заряжен на полезные действия впереди и оправдал все надежды болельщиков актауской команды. Индекс действий — 266.