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22:13 (мск), источник: ТАСС

Очередное тестирование выявило девять случаев заражения коронавирусом в клубах АПЛ

ТАСС, 5 октября. Девять случаев заражения коронавирусом выявлено по результатам очередного тестирования в футбольных клубах Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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COVID-19: Новые случаи
Россия

Тестирование, которое проводилось с 28 сентября по 4 октября, прошли 1587 человек. Все инфицированные находятся на самоизоляции, которая будет продолжаться 10 дней.

Английская Премьер-Лига

Представители клубов сдают тесты дважды в неделю. Имена зараженных не раскрываются.

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