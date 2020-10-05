Очередное тестирование выявило девять случаев заражения коронавирусом в клубах АПЛ
ТАСС, 5 октября. Девять случаев заражения коронавирусом выявлено по результатам очередного тестирования в футбольных клубах Английской
ТАСС, 5 октября. Девять случаев заражения коронавирусом выявлено по результатам очередного тестирования в футбольных клубах Английской
Тестирование, которое проводилось с 28 сентября по 4 октября, прошли 1587 человек. Все инфицированные находятся на самоизоляции, которая будет продолжаться 10 дней.
Представители клубов сдают тесты дважды в неделю. Имена зараженных не раскрываются.