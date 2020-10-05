«Лацио» объявил о возвращении Худта, выступавшего за «Саутгемптон»
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Римский «Лацио» объявил на своем сайте о трансфере футболиста Уэсли Худта, права на которого принадлежат английскому «Саутгемптону».
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Римский «Лацио» объявил на своем сайте о трансфере футболиста Уэсли Худта, права на которого принадлежат английскому «Саутгемптону».
Как отмечается, 26-летний защитник, который выступал за «Лацио» с 2015 по 2017 год, вернулся в римскую команду на правах аренды. По информации на сайте «Саутгемптона», у «Лацио» есть право выкупа трансфера Худта по окончании срока аренды.
Во время своего первого пребывания в «Лацио» Худт провел 61 официальный матч, забил четыре мяча и завоевал с командой Суперкубок Италии. В составе «Саутгемптона» он провел 45 официальных матчей. Также он играл на правах аренды за испанскую «Сельту» и бельгийский «Антверпен».
«Лацио» является соперником петербургского «Зенита» по группе F Лиги чемпионов. Матчи между клубами пройдут 4 ноября в