Джек Уилшир расторг контракт с «Вест Хэмом»

«Я могу подтвердить, что сегодня я согласился на расторжение моего контракта с “Вест Хэм Юнайтед”. Я присоединился к клубу, за который я болел в детстве, имея большие надежды и ожидания. К сожалению, все оказалось не так, как я ожидал. Я был в полной готовности в течение длительного периода времени, в том числе в течение последних восьми месяцев, тренировался каждый день, но, к сожалению, мне не дали возможности играть. Я все еще амбициозен и хочу играть в футбол и добиваться успеха. Мне всего 28, и я чувствую себя в хорошей форме, сильным и готовым играть», — написал Уилшир в своем аккаунте в Twitter.