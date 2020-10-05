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5 октября, источник: Спорт РИА Новости

Джек Уилшир расторг контракт с «Вест Хэмом»

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Футболист сборной Англии Джек Уилшир сообщил, что расторг контракт с лондонским «Вест Хэмом».

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Источник: AP 2020

Уилшир перешел в «Вест Хэм» летом 2018 года на правах свободного агента. В составе лондонцев 28-летний полузащитник провел 19 матчей и забив один гол.

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Английская Премьер-Лига

«Я могу подтвердить, что сегодня я согласился на расторжение моего контракта с “Вест Хэм Юнайтед”. Я присоединился к клубу, за который я болел в детстве, имея большие надежды и ожидания. К сожалению, все оказалось не так, как я ожидал. Я был в полной готовности в течение длительного периода времени, в том числе в течение последних восьми месяцев, тренировался каждый день, но, к сожалению, мне не дали возможности играть. Я все еще амбициозен и хочу играть в футбол и добиваться успеха. Мне всего 28, и я чувствую себя в хорошей форме, сильным и готовым играть», — написал Уилшир в своем аккаунте в Twitter.

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