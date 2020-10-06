«Рома» выкупила Криса Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Защитник сборной Англии по футболу Крис Смоллинг перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в итальянскую «Рому», сообщается на официальном сайте римского клуба.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Защитник сборной Англии по футболу Крис Смоллинг перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в итальянскую «Рому», сообщается на официальном сайте римского клуба.
Сумма трансфера 30-летнего игрока составила 15 миллионов евро. Смоллинг подписал контракт с римлянами до 30 июня 2023 года.
В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Рому» на правах аренды, сыграл 37 матчей и забил три мяча.
За «МЮ» Смоллинг выступал с 2010 года, стал двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги Европы.