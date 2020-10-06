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00:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рома» выкупила Криса Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Защитник сборной Англии по футболу Крис Смоллинг перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в итальянскую «Рому», сообщается на официальном сайте римского клуба.

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Сумма трансфера 30-летнего игрока составила 15 миллионов евро. Смоллинг подписал контракт с римлянами до 30 июня 2023 года.

Итальянская Серия А
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В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Рому» на правах аренды, сыграл 37 матчей и забил три мяча.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

За «МЮ» Смоллинг выступал с 2010 года, стал двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги Европы.

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