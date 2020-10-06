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00:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Селтик» арендовал Диего Лаксальта у «Милана»

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Шотландский «Селтик» арендовал у итальянского «Милана» защитника Диего Лаксальта, сообщается на официальном сайте клуба из Глазго.

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Источник: AP 2020

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Милан (Милан)

Летом сообщалось, что московский «Локомотив» предложил «Милану» 7 миллионов евро за 27-летнего уругвайца.

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Лаксальт в сезоне-2019/20 сыграл за «Милан» в 22 матчах во всех турнирах, при этом часть сезона провел в аренде в «Торино». Также в Италии футболист выступал за «Дженоа», «Эмполи», «Болонью» и «Интер».

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