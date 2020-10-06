«Селтик» арендовал Диего Лаксальта у «Милана»

Лаксальт в сезоне-2019/20 сыграл за «Милан» в 22 матчах во всех турнирах, при этом часть сезона провел в аренде в «Торино». Также в Италии футболист выступал за «Дженоа», «Эмполи», «Болонью» и «Интер».