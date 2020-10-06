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00:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Эдинсона Кавани

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Английский «Манчестер Юнайтед» подписал контракта с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Контракт с 33-летним уругвайцем, который, присоединился к «МЮ» в статусе свободного агента, рассчитан контракт до конца сезона с возможностью продления еще на сезон.

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Как ранее сообщало Mirror, «Манчестер Юнайтед» ради перехода согласился выплатить уругвайцу подписной бонус в размере 20 миллионов фунтов и платить форварду 200 тысяч фунтов в неделю.

Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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Кавани с 2013 года выступал за французский «Пари Сен-Жермен». В составе парижского клуба форвард стал шестикратным чемпионом Франции, пятикратным обладателем Кубка страны и пятикратным победителем Кубка французской лиги. В общей сложности Кавани провел за команду 301 матч, забил 200 мячей. Ранее он выступал за итальянские «Наполи» и «Палермо», а также уругвайский «Данубио».

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