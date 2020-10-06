«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Эдинсона Кавани
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Английский «Манчестер Юнайтед» подписал контракта с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Английский «Манчестер Юнайтед» подписал контракта с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Контракт с 33-летним уругвайцем, который, присоединился к «МЮ» в статусе свободного агента, рассчитан контракт до конца сезона с возможностью продления еще на сезон.
Как ранее сообщало Mirror, «Манчестер Юнайтед» ради перехода согласился выплатить уругвайцу подписной бонус в размере 20 миллионов фунтов и платить форварду 200 тысяч фунтов в неделю.
Кавани с 2013 года выступал за французский «Пари Сен-Жермен». В составе парижского клуба форвард стал шестикратным чемпионом Франции, пятикратным обладателем Кубка страны и пятикратным победителем Кубка французской лиги. В общей сложности Кавани провел за команду 301 матч, забил 200 мячей. Ранее он выступал за итальянские «Наполи» и «Палермо», а также уругвайский «Данубио».