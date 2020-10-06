«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Эдинсона Кавани

Контракт с 33-летним уругвайцем, который, присоединился к «МЮ» в статусе свободного агента, рассчитан контракт до конца сезона с возможностью продления еще на сезон.

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Как ранее сообщало Mirror, «Манчестер Юнайтед» ради перехода согласился выплатить уругвайцу подписной бонус в размере 20 миллионов фунтов и платить форварду 200 тысяч фунтов в неделю.

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