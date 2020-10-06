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00:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тео Уолкотт вернулся в «Саутгемптон»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нападающий Тео Уолкотт вернулся в «Саутгемптон», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

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Уолкотт перешел в стан «святых» из «Эвертона» на правах аренды на один сезон.

Английская Премьер-Лига
Во время загрузки произошла ошибка.

За «Саутгемптон» 31-летний англичанин выступал в 2005—2006 годах, после чего перешел в лондонский «Арсенал».

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