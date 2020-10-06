Тео Уолкотт вернулся в «Саутгемптон»
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нападающий Тео Уолкотт вернулся в «Саутгемптон», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нападающий Тео Уолкотт вернулся в «Саутгемптон», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Уолкотт перешел в стан «святых» из «Эвертона» на правах аренды на один сезон.
За «Саутгемптон» 31-летний англичанин выступал в 2005—2006 годах, после чего перешел в лондонский «Арсенал».