Лучшему бомбардиру КПЛ-2020 не хватило одного матча до рекорда форварда «Кайрата»
Он лидирует в гонке снайперов КПЛ.
Он лидирует в гонке снайперов КПЛ.
Нападающий шымкентского «Ордабасы» Жоао Пауло остановился в шаге от повторения рекорда бывшего игрока «Кайрата» Жерара Гоу. Бразилец забивал семь матчей КПЛ подряд, но на восьмом серия оборвалась, сообщает KazFootball.kz.
Рекорд КПЛ по этому показателю Гоу установил в 2016 году. Он забивал в восьми играх подряд, записав на свой счет 10 голов.
Жоао Паулу забивал в семи играх и вышел по этому показателю на второе место, которое он делит с
Еще четыре игрока — Арсен Тлехугов, Виктор Зубарев, Олег Литвиненко и Магомед Кубиев забивали шесть матчей подряд.
После 12 туров КПЛ «Ордабасы», набрав 18 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице.