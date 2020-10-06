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12:01 (мск), источник: Vesti.kz

Лучшему бомбардиру КПЛ-2020 не хватило одного матча до рекорда форварда «Кайрата»

Он лидирует в гонке снайперов КПЛ.

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Нападающий шымкентского «Ордабасы» Жоао Пауло остановился в шаге от повторения рекорда бывшего игрока «Кайрата» Жерара Гоу. Бразилец забивал семь матчей КПЛ подряд, но на восьмом серия оборвалась, сообщает KazFootball.kz.

Казахстанская Премьер-Лига

Рекорд КПЛ по этому показателю Гоу установил в 2016 году. Он забивал в восьми играх подряд, записав на свой счет 10 голов.

Кайрат (Алма-Ата)

Жоао Паулу забивал в семи играх и вышел по этому показателю на второе место, которое он делит с экс-игроком «Актобе» из сборной Армении Маркосом Пиззели.

Еще четыре игрока — Арсен Тлехугов, Виктор Зубарев, Олег Литвиненко и Магомед Кубиев забивали шесть матчей подряд.

После 12 туров КПЛ «Ордабасы», набрав 18 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице.

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