Глава итальянской Серии А заразился коронавирусом
ТАСС, 6 октября. Глава чемпионата Италии по футболу Паоло Даль Пино заразился коронавирусом. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на заявление
ТАСС, 6 октября. Глава чемпионата Италии по футболу Паоло Даль Пино заразился коронавирусом. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на заявление
Отмечается, что Даль Пино находится на самоизоляции, симптомы болезни у него отсутствуют.
Ранее несколько клубов чемпионата Италии сообщили о случаях заражения коронавирусной инфекцией. В «Дженоа» было выявлено 11 инфицированных. «Наполи» не смог в воскресенье вылететь на матч против «Ювентуса»
В «Ювентусе» выявлено два случая заражения, футболисты не инфицированы.