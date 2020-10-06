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12:33 (мск), источник: ТАСС

Глава итальянской Серии А заразился коронавирусом

ТАСС, 6 октября. Глава чемпионата Италии по футболу Паоло Даль Пино заразился коронавирусом. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на заявление пресс-службы лиги.

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COVID-19: Новые случаи
Россия

Отмечается, что Даль Пино находится на самоизоляции, симптомы болезни у него отсутствуют.

Итальянская Серия А

Ранее несколько клубов чемпионата Италии сообщили о случаях заражения коронавирусной инфекцией. В «Дженоа» было выявлено 11 инфицированных. «Наполи» не смог в воскресенье вылететь на матч против «Ювентуса» из-за запрета местных властей, так как в команде выявлено два случая заражения среди игроков и один — у сотрудника клуба.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

В «Ювентусе» выявлено два случая заражения, футболисты не инфицированы.

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