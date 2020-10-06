Глава итальянской Серии А заразился коронавирусом

Ранее несколько клубов чемпионата Италии сообщили о случаях заражения коронавирусной инфекцией. В «Дженоа» было выявлено 11 инфицированных. «Наполи» не смог в воскресенье вылететь на матч против «Ювентуса» из-за запрета местных властей, так как в команде выявлено два случая заражения среди игроков и один — у сотрудника клуба.