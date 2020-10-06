Когда «Астана» и «Кайрат» проведут ответный матч? Опубликован календарь 13−18 туров КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала календарь на вторую часть КПЛ сезона-2020. Два главных претендента на титул «Кайрат» и «Астана» сыграют друг с другом 30 октября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Все матчи пройдут в формате единой локации «Алматы-Талгар» с соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы по-прежнему запрещен. Время начала матчей и арены будут назначаться в зависимости от погодных условий и запросов официального Вещателя Чемпионата. Все матчи будут показаны в прямом эфире телеканала Qazsport.