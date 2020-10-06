Когда «Астана» и «Кайрат» проведут ответный матч? Опубликован календарь 13−18 туров КПЛ
Чемпионат возобновится 17 октября.
Чемпионат возобновится 17 октября.
Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала календарь на вторую часть КПЛ сезона-2020. Два главных претендента на титул «Кайрат» и «Астана» сыграют друг с другом 30 октября, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Все матчи пройдут в формате единой локации «Алматы-Талгар» с соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы
Календарь матчей 13−18 туров чемпионата Казахстана
Место проведения: Алматы, Талгар.
XIII тур
17 октября (суббота)
Окжетпес —
Тараз — Кайсар.
18 октября (воскресенье)
Каспий — Тобол, Жас Кыран
Жетысу — Кайрат, УТБ Талгар
Шахтер — Ордабасы.
ХIV тур
21 октября (среда)
22 октября (четверг)
Кайсар — Шахтер
Ордабасы — Жетысу
Астана — Тобол
Кайрат — Каспий.
ХV тур
26 октября (понедельник)
Каспий — Ордабасы
Тобол — Кайрат
Жетысу — Кайсар
Окжетпес — Астана.
27 октября (вторник)
Шахтер —
ХVI тур
30 октября (пятница)
Ордабасы — Тобол
Кайсар — Каспий
Астана — Кайрат.
31 октября (суббота)
Окжетпес — Тараз
ХVII тур
3 ноября (вторник)
Тобол — Кайсар
Кайрат — Ордабасы.
4 ноября (среда)
Шахтер — Окжетпес
Тараз — Астана
Каспий —
ХVIII тур
7 ноября (суббота)
Кайсар — Кайрат, Жас Кыран.
8 ноября (воскресенье)
Тараз — Шахтер
Окжетпес — Жетысу.
После 12 туров уверенно лидирует «Кайрат», набравший 29 очков. «Астана» отстает на восемь очков. В 12-м туре алматинцы со счетом 3:0 разгромили прямого конкурента.