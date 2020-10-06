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12:41 (мск), источник: Vesti.kz

Когда «Астана» и «Кайрат» проведут ответный матч? Опубликован календарь 13−18 туров КПЛ

Чемпионат возобновится 17 октября.

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Источник: Reuters

Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала календарь на вторую часть КПЛ сезона-2020. Два главных претендента на титул «Кайрат» и «Астана» сыграют друг с другом 30 октября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана (Нур-Султан)

Все матчи пройдут в формате единой локации «Алматы-Талгар» с соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы по-прежнему запрещен. Время начала матчей и арены будут назначаться в зависимости от погодных условий и запросов официального Вещателя Чемпионата. Все матчи будут показаны в прямом эфире телеканала Qazsport.

Кайрат (Алма-Ата)

Календарь матчей 13−18 туров чемпионата Казахстана
Место проведения: Алматы, Талгар.

XIII тур
17 октября (суббота)
Окжетпес — Кызыл-Жар СК
Тараз — Кайсар.

18 октября (воскресенье)
Каспий — Тобол, Жас Кыран
Жетысу — Кайрат, УТБ Талгар
Шахтер — Ордабасы.

ХIV тур
21 октября (среда)
Кызыл-Жар СК — Тараз.

22 октября (четверг)
Кайсар — Шахтер
Ордабасы — Жетысу
Астана — Тобол
Кайрат — Каспий.

ХV тур
26 октября (понедельник)
Каспий — Ордабасы
Тобол — Кайрат
Жетысу — Кайсар
Окжетпес — Астана.

27 октября (вторник)
Шахтер — Кызыл-Жар СК.

Казахстанская Премьер-Лига

ХVI тур
30 октября (пятница)
Ордабасы — Тобол
Кайсар — Каспий
Астана — Кайрат.

31 октября (суббота)
Окжетпес — Тараз
Кызыл-Жар СК — Жетысу.

ХVII тур
3 ноября (вторник)
Тобол — Кайсар
Кайрат — Ордабасы.

4 ноября (среда)
Шахтер — Окжетпес
Тараз — Астана
Каспий — Кызыл-Жар СК.

ХVIII тур
7 ноября (суббота)
Кайсар — Кайрат, Жас Кыран.

8 ноября (воскресенье)
Кызыл-Жар СК — Тобол
Тараз — Шахтер
Окжетпес — Жетысу.

После 12 туров уверенно лидирует «Кайрат», набравший 29 очков. «Астана» отстает на восемь очков. В 12-м туре алматинцы со счетом 3:0 разгромили прямого конкурента.

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