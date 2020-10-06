Футболист «Ливерпуля» Шакири заразился коронавирусом

Шакири сдал тест на коронавирус по прибытии в расположение сборной Швейцарии. После получения положительного результата он был изолирован от остальных игроков национальной команды.

Ливерпуль (Ливерпуль) Все о команде

Футболист пропустит товарищеский матч сборной Швейцарии против команды Хорватии 7 октября, а также игры в рамках группового этапа Лиги наций со сборными Испании (10 октября) и Германии (13 октября).

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