Футболист «Ливерпуля» Шакири заразился коронавирусом
ТАСС, 6 октября. Швейцарский полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джердан Шакири заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает
ТАСС, 6 октября. Швейцарский полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джердан Шакири заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает
Шакири сдал тест на коронавирус по прибытии в расположение сборной Швейцарии. После получения положительного результата он был изолирован от остальных игроков национальной команды.
Футболист пропустит товарищеский матч сборной Швейцарии против команды Хорватии 7 октября, а также игры в рамках группового этапа Лиги наций со сборными Испании (10 октября) и Германии (13 октября).
Ранее в «Ливерпуле» коронавирус был обнаружен у сенегальского форварда Садио Мане и испанского полузащитника Тьяго Алькантары.