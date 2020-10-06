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13:33 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Ливерпуля» Шакири заразился коронавирусом

ТАСС, 6 октября. Швейцарский полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джердан Шакири заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Швейцарского футбольного союза.

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Шакири сдал тест на коронавирус по прибытии в расположение сборной Швейцарии. После получения положительного результата он был изолирован от остальных игроков национальной команды.

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Ливерпуль (Ливерпуль)

Футболист пропустит товарищеский матч сборной Швейцарии против команды Хорватии 7 октября, а также игры в рамках группового этапа Лиги наций со сборными Испании (10 октября) и Германии (13 октября).

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Ранее в «Ливерпуле» коронавирус был обнаружен у сенегальского форварда Садио Мане и испанского полузащитника Тьяго Алькантары.

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