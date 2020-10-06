В декабре или весной? В ПФЛК рассказали подробности завершения сезона КПЛ

Чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2020 планируется доиграть в этом году. Об этом в интервью на сайте ПФЛК рассказал руководитель организации Олжас Абраев. Он рассказал подробности организации оставшихся туров КПЛ, а также прокомментировал, почему доигрывать турнир весной-2021 нецелесообразно.

— Олжас Шакенович, чемпионат Казахстана продолжается по формуле проведения матчей в Алматы и Талгаре. Существует ли вероятность, что в этом году клубы сыграют встречи по стандартной схеме с домашними и выездными матчами?

— В текущей эпидемиологической ситуации мы видим, что проведение матчей в единой локации полностью соответствует требованиям государственных органов, которые дали нам разрешение на организацию матчей.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

Именно с условием проведения игр в единой локации по полному подобию чемпионата нам удалось получить разрешение на организацию первой лиги и короткого турнира второй лиги. Иных вариантов, полностью удовлетворяющих все предписания Министерства здравоохранения РК, на сегодняшний день в Казахстане нет.

Мы очень рады, что профессиональный футбол в современной реальности жив и у нас есть возможность проводить матчи. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все клубы, которые четко соблюдают требования санитарного протокола.

Еще раз подчеркну, что это не идея или прихоть ПФЛК — проводить матчи без болельщиков, регулярно дезинфицировать арены, носить маски и перчатки, проживать в закрытых отелях — это требования современной жизни.

Ближайшие шесть туров чемпионата пройдут по действующей ныне схеме в единой локации «Алматы — Талгар». Далее у нас останется четыре тура до завершения сезона, мы прорабатываем варианты их организации.

— Учитывая погодные условия в ноябре и декабре, можно говорить, что локация будет изменена?

— Я расскажу, что мы имеем в данный момент. По проекту календаря финальной части сезона мы планируем провести оставшиеся четыре тура чемпионата в единой локации с 21 ноября по 2 декабря.

В обычный сезон без карантина мы бы завершали его 22 ноября матчем за Кубок Казахстана. Для меня удивительно, что даже в профессиональной среде ходят разговоры о стандартном завершении сезона в начале ноября, как будто ранее и не проводился Кубок Казахстана, который почти всегда завершался в конце ноября, что обязательно должно учитываться при планировании бюджетов клубов.

Сейчас мы удлиняемся всего на 10−11 дней благодаря матчам в единой локации — у клубов нет длительных переездов между городами. Не секрет, что в этом году даже лидеры чемпионата осуществляли перелеты между городами рейсовыми самолетами, а не чартерными — на переезд тратилось около двух дней.

Сейчас в формате единой локации переездов нет совсем, матчи можно проводить на третий-четвертый день. Продление сезона до весны 2021 года имело бы смысл, в случае если бы осталось провести не четыре, а десять и более туров.

И этот проект рассматривался в случае нормального проведения чемпионата с разъездами. После того, как нами был реализован проект проведения чемпионата в единой локации, мы значительно сократили длительность сезона и практически укладываемся в заранее запланированные сроки.

Теперь давайте посмотрим на условия проживания и проведения матчей в разных городах страны. В Шымкенте поздней осенью натуральные поля уже теряют свою свежесть и качество плюс ко всему команды могут просто износить естественный газон тренировками и матчами.

В Нур-Султане произошел срыв всех возможных сроков замены газона на «Астана Арене». Как нам известно, работы там до сих пор продолжаются, и большой вопрос, когда поле можно будет принимать комиссии по допуску полей.

В Костанае есть современный манеж, но есть сложности для проживания сразу десяти команд в городе, не считая местный клуб. Играть в двух локациях и перемещаться между городами с плотным графиком через третий на четвертый день станет большой проблемой для восстановления команд.

Поэтому на данном этапе для осеннего периода мы рассматриваем проведение игр на синтетических полях в Алматы и Талгаре. Сейчас ведутся работы по подготовке полей с искусственным покрытием в алматинской Академии имени Сегизбаева и на базе национальных сборных команд в Талгаре для соответствия требованиям уровня чемпионата.

— Правда ли, что некоторые клубы обращались в ПФЛК с предложением доиграть текущий сезон весной следующего года?

— Да, такие обращения к нам поступали. Выше я уже отметил, что после ноябрьского окна FIFA нам останется доиграть всего четыре тура и сезон продляется только на 10−11 дней.

Во-первых, нет никаких гарантий, что эпидемиологическая ситуация весной позволит нам проводить матчи. Не последнюю роль играет экономический фактор. Пример «Иртыша» показывает, что ни в чем нельзя быть уверенным.

Каким будет формирование бюджетов клубов на следующий год? Все ли клубы окажутся дееспособны весной следующего года? Нельзя забывать и о требованиях Регламента FIFA по статусу и переходу игроков, согласно требованиям, которого один игрок в течение одного сезона может выступать не более, чем за два клуба.

То есть большая часть футболистов, летом сменившая клубы, не сможет поменять клуб, что серьезно затруднит работу на трансферном рынке. Опять же, формирование бюджетов клубов, которым предстоит участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2021/22 будет затруднено, поскольку о своем участии или неучастии клубы узнают только весной.

Как видите, факторов против очень много. Вариант переноса части сезона мы могли бы рассматривать в случае проведения чемпионата по классической формуле с разъездами и с гораздо большим количеством оставшихся туров. При нынешней схеме проведения в единой локации смысла в переносе четырех туров на следующий год нет.

— Когда можно ожидать возвращение болельщиков на трибуны стадионов? Смогут ли фанаты поддерживать свои клубы на секторах в текущем сезоне?

— Это очень серьезный вопрос. Мы ведем работу по возвращению болельщиков. Увы, в Талгаре, на поле Академии Сегизбаева и стадионе «Жас Кыран» небольшие трибуны, которые полностью заняты под размещение запасных игроков и персонала в соответствии с требованиями санитарного протокола.

Но что касается Центрального стадиона, то мы предложили компетентным органам рассмотреть возможность частичного возвращения зрителей на трибуны по опыту зарубежных чемпионатов.

Скажу честно, нам не нравится смотреть трансляцию и слышать по телевизору только подсказки игроков и тренеров друг другу, а также беседы с арбитрами. Атмосфера, конечно же, совсем не та. Футбол — это игра, в первую очередь, для болельщиков.

Мы договорились с телеканалом Qazsport о полном показе игр в прямом эфире впервые в истории отечественного спорта. Так как у телеканала нет технической возможности производить трансляции всех матчей, почти половину встреч мы снимаем сами — арендуем профессиональное оборудование, приглашаем лучших специалистов по съемке спортивных мероприятий в Казахстане.

Мы уже получили отклики от болельщиков и специалистов, что уровень показа матчей чемпионата серьезно вырос — все спорные моменты повторяются с нескольких ракурсов, мы строго следим за тем, чтобы каждый ключевой эпизод был показан в повторе.

Получается, что болельщик сегодня не может попасть на трибуну, но мы делаем все возможное, чтобы он увидел игру в прямом эфире в хорошем качестве.

— Вы уже затронули тему матчей в первой и второй лигах. Что ждет участников данных турниров в ближайшее время?

— Первая лига продолжится в двух локациях — Шымкенте и Павлодаре. Команды, которые ранее матчи проводили в Талгаре, переедут в Шымкент. Соответственно клубы, которые сыграли в Шымкенте, перебазируются в Павлодар.

Искусственное поле базы национальных сборных в Талгаре будет задействовано под матчи чемпионата. Благодаря поддержке акимата Павлодарской области, Управления спорта региона, мы получили возможность провести игры на стадионах «Центральный» и «Жулдыз», где уложены новые синтетические покрытия. Вторая лига проводит матчи в небольших группах. Конечно, это совсем не тот турнир, который мы регулярно проводим. Но очень хотелось поддержать команды, которые попали в сложную ситуацию и длительное время не имели возможности проводить официальные матчи.