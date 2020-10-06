«Актобе» может возглавить экс-тренер сборной Казахстана и «Шахтера»
Он выводил карагандинский клуб в групповой этап Лиги Европы.
Он выводил карагандинский клуб в групповой этап Лиги Европы.
Российский специалист Виктор Кумыков является претендентом на пост главного тренера ФК «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz. В сентябре он покинул клуб из Узбекистана «Андижан».
«Актобе» находится в поиске нового главного тренера после отставки Алексея Петрушина. Руководство
Напомним, что в прошлом году Кумыков возглавлял «Атырау». В Казахстане с 2000 по 2004 год он также тренировал кокшетауский «Есиль», «Елимай» и «Кайсар». Возвращение тренера в КПЛ состоялось в 2011 году, когда Кумыков возглавил карагандинский «Шахтер», а в 2014 году после ухода из клуба сезон работал в «Ордабасы».
Под руководством Кумыкова «Шахтер» дважды становился чемпионом Казахстана, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал первой отечественной командой, которая сыграла в