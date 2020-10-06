«Зенит» объявил о полноценном трансфере Ригони в «Эльче»

Днем ранее «Эльче» сообщил об аренде Ригони сроком на один год.

Ригони перешел в «Зенит» в 2017 году. В составе команды он провел 62 матча, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач. Ранее российский клуб дважды отдавал полузащитника в аренду — в итальянские «Аталанту» и «Сампдорию». Также Ригони выступал за аргентинские «Бельграмо» и «Индепендьенте».