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14:40 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» объявил о полноценном трансфере Ригони в «Эльче»

ТАСС, 6 октября. Футбольный клуб «Зенит» на официальном сайте объявил о полноценном переходе аргентинского нападающего Эмилиано Ригони в испанский «Эльче».

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Днем ранее «Эльче» сообщил об аренде Ригони сроком на один год.

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Ригони перешел в «Зенит» в 2017 году. В составе команды он провел 62 матча, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач. Ранее российский клуб дважды отдавал полузащитника в аренду — в итальянские «Аталанту» и «Сампдорию». Также Ригони выступал за аргентинские «Бельграмо» и «Индепендьенте».

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании

«Эльче» занимает 16-е место в чемпионате Испании. Команда провела три матча и набрала четыре очка. Следующую игру «Эльче» проведет 18 октября на выезде против «Алавеса».

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