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15:17 (мск), источник: ТАСС

Голкипер «Реала» и сборной Украины по футболу Лунин заразился коронавирусом

ТАСС, 6 октября. Вратарь сборной Украины по футболу и мадридского «Реала» Андрей Лунин сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Кроме Лунина, COVID-19 обнаружен у второго вратаря Юрия Панькова, а также у повара команды.

Реал (Мадрид)
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Тесты остальных представителей сборной отрицательные. Сообщается, что все трое инфицированных изолированы в своих номерах в отеле.

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7 октября сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Франции. В рамках Лиги наций команда сыграет 10 и 13 октября против сборных Германии и Испании.

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