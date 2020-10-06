Голкипер «Реала» и сборной Украины по футболу Лунин заразился коронавирусом
ТАСС, 6 октября. Вратарь сборной Украины по футболу и мадридского «Реала» Андрей Лунин сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Об этом сообщает
ТАСС, 6 октября. Вратарь сборной Украины по футболу и мадридского «Реала» Андрей Лунин сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Об этом сообщает
Кроме Лунина, COVID-19 обнаружен у второго вратаря Юрия Панькова, а также у повара команды.
Тесты остальных представителей сборной отрицательные. Сообщается, что все трое инфицированных изолированы в своих номерах в отеле.
7 октября сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Франции. В рамках Лиги наций команда сыграет 10 и 13 октября против сборных Германии и Испании.