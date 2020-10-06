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16:29 (мск), источник: Vesti.kz

От второй лиги Казахстана до «Реала». Что нужно знать о казахстанском футболисте, уехавшем в Испанию

«Шахтер» оценивал его в 190 тысяч евро.

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Казахстанский футболист Дмитрий Бачек подписал контракт с «Побленсе». За новый клуб 19-летний игрок может дебютировать 18 октября — в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о воспитаннике карагандинского футбола, который уже пытался проложить себе дорогу в Европу.

В предыдущем сезоне полузащитник сыграл шесть матчей в казахстанской премьер-лиге в составе «Шахтера». Кроме того, выступал в первой лиге за «Шахтер-Булат» и во второй в составе «Шахтера-М». В 2018 году Бачек в 36 матчах второй лиги отличился 15 раз, став лучшим бомбардиром карагандинцев.

Контракт футболиста с «Шахтером» действовал до 2021 года. Клуб пересмотрел финансовые условия Бачека в сторону увеличения. Но, как рассказал в интервью Vesti.kz бывший директор «горняков» Алибек Урузгалиев, сам игрок не горел желанием оставаться в клубе.

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По его словам, одно российское агентство вышло на руководство «Шахтера» с заявлением о том, что представляет интересы Бачека и намерено организовать ему трансфер в Европу. «Горняки» пожелали вести официальные переговоры, оценив своего воспитанника в 190 тысяч евро. Но переговоры так и не начались, а Бачек написал заявление об уходе. Как утверждает Урузгалиев, он даже уговаривал футболиста поехать на матч КПЛ, но тот категорически отказался.

Бачек зимой нынешнего года мог оказаться в хорватском «Хайдуке», но из-за проблем с получением визы казахстанца не успели заявить за клуб из Сплита. Уже уйдя из карагандинского «Шахтера», молодой футболист побывал на сборах в составе «Смолевичей» из высшей лиги чемпионата Беларуси.

Также 19-летний казахстанец вызвал интерес у немецкого «Штутгарта». Представитель Бундеслиги просматривал его в матчах за молодежную команду. Помимо этого, зимой Бачек мог перебраться в один из латвийских клубов.

Но карантинные меры, принятые в Казахстане весной нынешнего года, скорректировали планы Бачека уехать в зарубежный чемпионат. В итоге в начале года футболист оставался без игровой практики.

Он не вызывался в молодежную сборную, которая ведет борьбу за путевку на Евро-2021. Хотя в прошлом году новичок испанского клуба сыграл за «молодежку» пять матчей, отметился голом и ассистом в выездной игре с Фарерскими островами — матч был выигран казахстанской командой со счетом 3:1, а также Бачек в гостевой встрече с Черногорией поучаствовал в голевой атаке, принесшей победу гостям со счетом 2:1. Кроме того, он сыграл с Испанией, Израилем и Северной Македонией.

В этих встречах он привлек к себе внимание упомянутого выше футбольного агентства, устраивающего игроков в европейские клубы. 5 октября «Побленсе», представляющий город Ла-Пуэбла автономного сообщества Балеарские острова, объявил о переходе Бачека.

Новый клуб казахстанца выступает в Сегунде B — третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. «Побленсе» никогда не играл в Примере. Новый сезон должен начаться 18 октября. «Побленсе» в этот день сыграет на выезде с мадридским «Атлетико-Б», а 29 ноября соперником команды Бачека будут резервисты мадридского «Реала».

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По данным Transfermarkt, трансферная стоимость казахстанца составляет 100 тысяч евро. Самым дорогим игроком «Побленсе» является 33-летний испанец Дани Бенитес, имеющий около полусотни матчей в Примере в составе «Гранады». Его стоимость составляет 300 тысяч евро. Кроме казахстанца, в составе есть два легионера из Аргентины.

Отметим, что Бачек стал вторым представителем Казахстана в испанских клубах. Ранее 17-летний вратарь Роман Левин подписал контракт с ФК «Торрент», который выступает в четвертом дивизионе чемпионата Испании.

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