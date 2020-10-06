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16:45 (мск), источник: Sports.Ru

В «Ливерпуле» уже три игрока с ковидом (+Шакири). Но АПЛ не будет переносить матчи, пока в команде есть хотя бы 14 здоровых игроков

Второй волны не избежать.

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Клубный футбол ушел на паузу из-за Лиги наций, но тревожные новости из АПЛ все равно прилетают. После 2:7 в Бирмингеме Клопп сказал, что надеется на возвращение игроков из сборных здоровыми. В итоге Шакири даже не успел сыграть за Швейцарию, как сдал в сборной положительный тест на коронавирус.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шакири ушел на самоизоляцию, как это ранее сделали его партнеры по «Ливерпулю» Мане и Алькантара. Клопп надеется, что Садьо и Тиаго сыграют в важнейшем дерби против лидирующего «Эвертона», которое состоится сразу после паузы на игры сборных, но сейчас важнее, чтобы не заболел кто-то еще.

В АПЛ игроков и персонал проверяют раундами. И с каждой неделей становится все тревожнее. Если сначала выявляли по 3−4 положительных, то в последние две недели число выросло до 9−10.

Ливерпуль (Ливерпуль)

Лига не раскрывает никаких подробностей по клубам и игрокам. Говорится только, что все заболевшие ушли на 10-дневную самоизоляцию. В конце сентября «Вест Хэм» сообщил, что коронавирус выявили у Дэвида Мойеса и двух игроков (Исса Диоп и Джош Каллен). В «Сити» ковид нашли у Гюндогана, а ранее переболели Марез и Лапорт.

Английская Премьер-Лига

Премьер-лига опасается, что турнир придется ставить на паузу во второй раз. Пока удается вовремя выявлять положительных и отправлять их на самоизоляцию, но если начнут болеть целые команды или в целом ситуация в стране снова станет критической, то у АПЛ не останется выбора.

Еще в сентябре Daily Mail сообщила, что АПЛ разослала в клубы правила, которые запрещают переносы матчей в случае, если у команды есть хотя бы 14 здоровых игроков. Причем в число 14 могут входить игроки молодежного состава, если они сыграли хотя бы минуту в АПЛ, низших английских лигах или за рубежом. Главная цель лиги — отыграть сезон целиком и по расписанию. Если клуб откажется выходить на матч, будет созвана комиссия, которая может оштрафовать клуб и лишить его очков. Если Евро-2020 состоится хотя бы летом-2021, английский сезон нужно завершить до 23 мая — времени на переносы почти нет.

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Манчестер и Ливерпуль — эпицентры второй волны в Англии.

«Убедитесь, что вы находитесь в безопасности и соблюдаете все правила, чтобы защитить себя и своих близких. Мы должны избежать второй волны распространения коронавируса по всему миру. Я вернусь сильнее, чем прежде! Мы преодолеем это вместе», — написал Мане после сдачи теста.

Однако избежать второй волны не получится. Правительство еще в конце сентября приостановило планы по поэтапному возвращению зрителей на спортивные мероприятия. Более того, в связи с ростом числа случаев премьер Борис Джонсон ввел новые ограничения на полгода. Это пока не возврат к полной изоляции, как было весной, но меры значительно ужесточили.

В понедельник в Великобритании зафиксировали 19 смертей и 12 594 новых случаев. Министерство здравоохранения Англии признало, что в период с 25 сентября по 2 октября из-за технического сбоя в статистику не попали почти 16 тысяч тестов. Тысячи незарегистрированных контактов могли распространить вирус. По обновленным данным, в некоторых регионах уровень заражения вырос в 2, а где-то даже в 4 раза за одну неделю.

Самый высокий уровень в Манчестере (526,8 случаев на 100 тысяч человек вместо 238,3 неделей ранее) и Ливерпуле (489,7 случаев на 100 тысяч вместо 260,1 неделей ранее).

Футбольные Бернли (433,8 случав на 100 тысяч), Ньюкасл (418,1) и Ноттингем (305,1) тоже в топе по заражениям.

Азатхан Чекабаев

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