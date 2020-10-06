В «Ливерпуле» уже три игрока с ковидом (+Шакири). Но АПЛ не будет переносить матчи, пока в команде есть хотя бы 14 здоровых игроков
Второй волны не избежать.
Второй волны не избежать.
Клубный футбол ушел на паузу
Шакири ушел на самоизоляцию, как это ранее сделали его партнеры по «Ливерпулю» Мане и Алькантара. Клопп надеется, что Садьо и Тиаго сыграют в важнейшем дерби против лидирующего «Эвертона», которое состоится сразу после паузы на игры сборных, но сейчас важнее, чтобы не заболел
В АПЛ игроков и персонал проверяют раундами. И с каждой неделей становится все тревожнее. Если сначала выявляли по 3−4 положительных, то в последние две недели число выросло до 9−10.
Лига не раскрывает никаких подробностей по клубам и игрокам. Говорится только, что все заболевшие ушли на 10-дневную самоизоляцию. В конце сентября «Вест Хэм» сообщил, что коронавирус выявили у Дэвида Мойеса и двух игроков (Исса Диоп и Джош Каллен). В «Сити» ковид нашли у Гюндогана, а ранее переболели Марез и Лапорт.
Еще в сентябре Daily Mail сообщила, что АПЛ разослала в клубы правила, которые запрещают переносы матчей в случае, если у команды есть хотя бы 14 здоровых игроков. Причем в число 14 могут входить игроки молодежного состава, если они сыграли хотя бы минуту в АПЛ, низших английских лигах или за рубежом. Главная цель лиги — отыграть сезон целиком и по расписанию. Если клуб откажется выходить на матч, будет созвана комиссия, которая может оштрафовать клуб и лишить его очков. Если Евро-2020 состоится хотя бы летом-2021, английский сезон нужно завершить до 23 мая — времени на переносы почти нет.
Манчестер и Ливерпуль — эпицентры второй волны в Англии.
«Убедитесь, что вы находитесь в безопасности и соблюдаете все правила, чтобы защитить себя и своих близких. Мы должны избежать второй волны распространения коронавируса по всему миру. Я вернусь сильнее, чем прежде! Мы преодолеем это вместе», — написал Мане после сдачи теста.
Однако избежать второй волны не получится. Правительство еще в конце сентября приостановило планы по поэтапному возвращению зрителей на спортивные мероприятия. Более того, в связи с ростом числа случаев премьер Борис Джонсон ввел новые ограничения на полгода. Это пока не возврат к полной изоляции, как было весной, но меры значительно ужесточили.
В понедельник в Великобритании зафиксировали 19 смертей и 12 594 новых случаев. Министерство здравоохранения Англии признало, что в период с 25 сентября по 2 октября
Футбольные Бернли (433,8 случав на 100 тысяч), Ньюкасл (418,1) и Ноттингем (305,1) тоже в топе по заражениям.
Азатхан Чекабаев